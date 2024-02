İçişleri ﻿Bakanı Ali Yerlikaya Elazığ’da kura çekimine katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gezi ve temaslarda bulunmak Elazığ'a geldi. Bakan Ali Yerlikaya Elazığ programı kapsamında ilk olarak Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, daha sonra Gazi caddesi esnafıyla buluştu. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yerlikaya, son olarak yapımı tamamlanan 2 bin 255 TOKİ konutunun Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kura çekim törenine katıldı. Bakan Yerlikaya'ya Elazığ İl Protokolü de eşlik etti.Kuran tilaveti ile başlayan kura çekim törenine çok sayıda vatandaş da katıldı.

YERLİKAYA: "KONUTLARIMIZ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN YAPILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konutların teslim edilmesi için gece gündüz çalışıldığının altını çizerek; "Çok kıymetli Elazığlılar gün geldi çattı bugün o gün. 6 Şubatta 11 ilimizi 14 milyon aziz milletimizi etkileyen olumsuz etkileyen depremden bugüne 1 yıl geçti bugün hak sahibi süreçleri tamamlandı daha ilk günden 11 ilimizi gezen Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz gelecekte inşa edilecek hak sahipliği ile ilgili konutlarımızın yapılması ile ilgili bismillah denildi size yapılan sözlere mahcup olmamak için gece gündüz demeden yapıldı yapılmaya devam ediyor. Kuramızı başlatalım gönlümüzden ne geliyorsa sizlere paylaşalım, hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

YERLİKAYA: "24 OCAK'TA MİLLETİMİZİN YÜREĞİ ELÂZIĞ İÇİN ATTI"

Bakan Yerlikaya, Elazığ'ın depremle sınanan bir şehir olduğunu vurgulayarak; "Aziz şehir Elâzığ'da bulunmamanın mutluluğu ile sizleri selamlıyorum. Medeniyetin izlerini tarihle iç içe geçmiş duvarlarında saklayan üzüm bahçeleriyle Harput kalesiyle ovalarıyla saklı cennet bahçeleriyle bir başkadır Elâzığ, bir başkadır bu şehir. Buradan Balak Gazi'nin Beyzade Hazretleri'nin İmam Efendi'nin Arap Baba'nın şehri El-Aziz'e yiğit Gakkoşlara muhabbetlerimi sunuyorum. Şair diyor ya tekrar tekrar çağırdılar gel diye bugün durağımız El Aziz olsun. Aziz şehrin aziz insanlarıyla buluşmamız hayırlara vesile olsun. Elazığ depremle sınanan bu acıyı yüreğinde taşıyan şehirlerimizin başında geliyor. Elazığ deprem felaketine tarihin belli dönemlerinde maruz kaldı ve yıkıcı etkilerinden zarar gördü. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yine canlarımızı yitirmiş sevdiklerimizi kaybetmiştik. Milletimizin yüreği Elâzığ için attı ilk andan itibaren bir can daha kurtarabilmenin enkaz altında bir kişiye daha nefes olabilmenin mücadelesi verildi. Elâzığ'da depremin yaralarını söz verdiğiminiz gibi sardık evet binalarımız yıkıldı lakin umutlarımız yıkılmadı. 6 Şubat sabahı ülke ve millet olarak 11 ilimizde büyük can kayıplarına neden olan asrın felaketini yaşadık. Kelimeleri boğazımızda düğümlenmişti. Giden canlarımızı getirebilmek mümkün değil kaybettiğimiz canlarımızı unutabilmemizde mümkün değil ama el birliğiyle yaralarımızı sarabilir umudumuzu yeşertebilirdik ve hamdolsun öylede oldu. 6 Şubat depremlerinden Elazığlı kardeşlerimizde etkilendi Elâzığ'da 6 Şubatta 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 58 bina yıkıldı. Elâzığ'da diğer illerimize nazaran yıkıcı etkisi daha azdı. 2020'de yaşanan Sivrice depremi sonrası şehrimizin yenilenmesi şükürler olsun can kayıplarının azalmasını daha az binanın hasar almasını sağladı. Elazığ depreminin ilk anlarından itibaren Malatya başta olmak üzere diğer illerimizin yardımına koştu. Devletimiz 11 ilimizde bütün gönlüyle, kalbiyle ve aklıyla deprem bölgesindeydi ve olmaya da devam edecek. Sizlere yıkılan evlerinizin daha iyisini, daha güzelini daha güvenlisi yapacağız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük konut gerçekleştiriyoruz deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmak ardından her ay 15-20 bin konutu hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar da 200 bin konutu ve köy evini siz kıymetli hak sahiplerine teslim edene kadar durmayacağız dinlenmeyeceğiz çalışacağız. Ardından bu sayısı 389 bine son hak sahibi evinin anahtarını teslim alıncaya kadar bu süreyi tamamlayacağız" dedi.

YERLİKAYA: "ELAZIĞ'DA 15 BİN 326 HAK SAHİBİMİZ BULUNUYOR"

Bakan Ali Yerlikaya, Elazığ'da 2 bin 255 konutun teslimi yapılırken 2 bin konutun yapımının devam ettiğini belirtirken 15.326 hak sahibinin bulunduğunu ifade etti. Yerlikaya; "Elazığ'da 13 bin 421 konut 706 iş yeri bin 199 ahır olmak üzere toplam 15.326 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün 2 bin 255 konutumuzun kurasını çekip sizlere teslim edeceğiz. Yaklaşık 2 bin konutumuzun yapımı da devam ediyor inşallah devam edenleri de hızlıca bitip sizlere teslim edeceğiz biz depremin yıktığı şehirlerimizi yeniden eski canlılığına kavuşturmanın gayretindeyiz. Elâzığ'ı eskisinden çok daha güzel çok daha güvenli şekilde imar ve ihya edeceğimize yürekten inanıyoruz bu duygularla 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum kuralarını çekerek anahtarlarını teslim edeceğimiz yeni yuvalarında hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve il protokolü tarafından hak sahiplerine evlerinin anahtarları teslim edildi.