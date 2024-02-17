Maden kazasında seferberlik! Hava kalitesi anlık izleniyor, su, toprak ve hava kalitesinde sorun çıkmadı

Erzincan İliç ilçesinin Çöpler Köyü mevkindeki maden sahasında toprak kayması yaşanmasının ardından meydana gelen olayda sahada çalışan işçiler Kenan Öz (43), Ramazan Çimen (48), Adnan Keklik (42), Fahrettin Keklik (40), Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kozar, Şaban Yılmaz (45) ve Uğur Yıldız toprak altında kaldı. Yaşanan olayın ardından devletin tüm kurumları seferber oldu.
Olayda, 10 milyon metreküp atık toprak akışı sonucunda 210 bin metrekare alanın etkilendiği öğrenildi. 9 işçi toprak altında kalırken, olay bölgesine 2 bin 663 personel, 7 bin 937 araç ve iş makinası, 7 dron, 52 jenaratör ve 99 aydınlatma kulesi gönderildi. AFAD tarafından saha 8 sektöre ayrılırken, sektör 1 ile sektör 8 arasındaki tüm alanlar fiziki arama, dron, manyetik sensörlü cihaz ve toprak altı görüntüleme cihazıyla tarandı.
SU, HAVA VE TOPRAK ANALİZLERİNDE SORUN ÇIKMADI
Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı yetkilileri tarafından ise sahadaki su ve toprak numuneleri alındıktan sonra bölgedeki hava kalitesi izlenmeye başladı. Analizler Bakanlığa ait sahaya getirilen Mobil Su ve Atıksu İzleme Laboratuvarında yapılırken, yapılan tüm analizlerde ve değerlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Numune alım ve analizleri günlük olarak devam ederken 3 Geo radar ile de toprak kayması bölgesi sismik hareketler için takip edilmeye başladı.
MANYETİK DRON İLE TESPİT EDİLEN BÖLÜME KORİDOR AÇILIYOR
Devlet Su İşleri ise geçici depolama tesisinin ana kayaya soketlenmesi maksadıyla kazı çalışmalarına başlanırken, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nce heyelan bölgesinin vadiye bakan kısmında manyetik dron ile manyetik anomali tespit edildi. O bölgeye yönelik iş makinası ile koridor da açılmaya başlandı. MTA Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda drone jeofizik manyetik etütleri hem MTA hem de özel sektör firmalarına ait dronelar ile yürütülüyor.
Kayma olan alanın büyük bölümünde uçuşlar yapılırken, toplanan veriler MTA Uzman jeofizik mühendislerince yorumlandı. Değerlendirmeler sonrasında sahada hedef olabilecek lokasyonlar tespit edilerek arama kurtarma çalışmalarına yön vermesi amacıyla AFAD ekipleri ile paylaşıldı. Arama ve kurtarma ekipleri güvenlik tedbirlerini alarak iş makinaları ile 4 ayrı noktadan heyelan alanında çalışmaya devam ediyor. Gaz ölçümleri ve sismik hareket takipleri ile heyelan bölgesindeki malzemelerin döküm alanının tetkikleri de yapılıyor.