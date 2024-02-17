Maden kazasında seferberlik! Hava kalitesi anlık izleniyor, su, toprak ve hava kalitesinde sorun çıkmadı

SU, HAVA VE TOPRAK ANALİZLERİNDE SORUN ÇIKMADI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı yetkilileri tarafından ise sahadaki su ve toprak numuneleri alındıktan sonra bölgedeki hava kalitesi izlenmeye başladı. Analizler Bakanlığa ait sahaya getirilen Mobil Su ve Atıksu İzleme Laboratuvarında yapılırken, yapılan tüm analizlerde ve değerlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Numune alım ve analizleri günlük olarak devam ederken 3 Geo radar ile de toprak kayması bölgesi sismik hareketler için takip edilmeye başladı.