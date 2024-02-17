Mobilyalarımızı istediğimiz gibi alabileceğiz

Tamircilik yaparak geçimini sağlayan 27 yaşındaki Mehmet Mustafa Kılıç ve bir markette kasiyer olarak çalışan 23 yaşındaki nişanlısı Kevser Yüzbaşı, evlenme arifesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gençlere sağlayacağı evlilik kredisinden haberdar oldu. Kahramanmaraş'ta yaşayan çift, gerekli tüm şartlara uyduklarını öğrendikten sonra 15 Şubat'ta başlayan başvurulara ilk başvuruyu yapan çift oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da sürpriz telefonla arayarak konuştuğu çift, yuvalarını Aile ve Gençlik Fonu'yla kurmak istiyor.Yeni evlenecek gençlere verilecek evlilik kredisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu günden beri yakından takip ettiklerini anlatan Kılıç, "Bu destek duyurulmadan önce gözümüz korkuyordu. Evimizi nasıl düzeceğimizi düşünüyorduk. Hatta evliliği 1 yıl ertelemeye karar vermiştik. Ama bu fon sayesinde devletimizin bize böyle bir fırsat sunacağını duyunca krediye başvurarak nikâhımızı 13 Temmuz'a aldık.Bu kredi imkânı bize çıkarsa çok rahatlayacağız" dedi. Kredi imkânının sunulacağı pilot illerin deprem illerinden seçilmesinin bölgedeki gençlere çok faydalı olacağını belirten Kılıç, "Açıkçası kredilerde faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde devletin bize faizsiz kredi imkânı sağlaması yuva kurmamıza çok yardımcı olacak. Eğer kredi bize çıkarsa bu destekle mobilyalarımızı istediğimiz gibi alacağız. Bize bu fırsatı sağlayan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" dedi.