Muhalefetin kendisine bile hayrı yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu:Ülkemizin her gündemi bizim gündemimizdir. Milletimizin her sıkıntısının çözümü bizim sorumluluğumuzdur. Depremden teröre hiçbir başlıkta en küçük bir zafiyete izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Bunları söylerken önümüzdeki zorlukları da görmezden gelmiyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle ülke olarak içinden geçtiğimiz meşakkatli dönemin bir süredir milletimizi nasıl yorduğunu en iyi biz biliyoruz. İşte, pazartesi Dubai'deydim, oradan Mısır'a geçtim, oradan döndüm ülkeme geldim ve durmak yok yola devam. Bir de buna 6 Şubat depremlerinin ekonomimize çıkardığı 104 milyar dolarlık ilave maliyeti eklememiz gerekiyor. Bu kritik dönemde de önceliği yatırıma, istihdama, üretime ve cari fazla yoluyla güçlenmeye verdik. Böylece vatandaşların çalışacak iş bulabilmesine, evine ekmek götürecek rızık kapısını açık tutabilmesine imkân sağladık.Vatandaşları mağdur edecek acı reçeteler yerine tedrici düzelmeyi sağlayacak dengeli politikaları yeğledik. Hayat pahalığıyla mücadele herkes için zorlu geçti, bu mücadelenin bedelini herkes beraber ödedi.Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok. Siyasetin namusu var. Evvela adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir. Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim'. Bizim onlarla işimiz yok.siyasetimiz eser siyasetidir. Bizde CHP gibi ne tek parti utancı var ne de yalan üzerine kurulu siyaset utancı var. Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışacak kimse yok. Kara kaşımıza kara gözümüze millet bizi sandıktan çıkarmıyor değil mi? Sadece bu kadar da değil, bizimle vizyonda, programda, projede yarışacak rakip tanımıyoruz.Ülkeye ve millete herhangi bir faydası olmayan partilerin bazıları tüm stratejileri kazanmak değil, kaybettirmek üzere. Yahu senin bu ülkede tuğla üzerine tuğla koyma seviyesinde bir izin bile yoksa, milletin dertlerinden birine bile derman olacak projen yoksa, geleceğe ışık tutacak fikir üretememişsen, birilerine kaybettirmekle eline ne geçecek? Bu kafanın sonu kendini siyasetin mezat pazarında açık artırmaya çıkarmaktır. Nitekim öyle de oluyor. Kafalarındaki kırk tilkiyle bizim önümüzü kesmek için yola çıkanların hiçbirinin sonu hayırlı durakta bitmedi. Biz ülkemiz için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmayı sürdüreceğiz.Merkezi yönetim bütçesini hazırlarken çalışanıyla, esnafıyla, emeklisiyle tüm kesimlerin satın alma güçlerini korumayı hedefledik. Buna rağmen ortaya çıkan dengesizlikleri ek tedbirlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Mesela sadece emeklilerimize yaptığımız tek seferlik 5 bin liralık ödemenin, en düşük emekli maaşının sınırını 10 bin liraya çıkarmanın, maaşlarda yaptığımız yüzde 50'ye ulaşan zam oranlarının bütçeye maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Bütçemize ek maliyet getiren bu düzenlemelerle gayemiz emeklilerimize ve çalışanlarımıza biraz nefes aldırabilmektir. Önümüz ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkânlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018'de biz getirdik. Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktır.Giresun'a 110 milyar TL kamu yatırımı yaptık. Şehrimize üniversitemizi kurduk. 8 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 58 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 4 milyar TL kaynakla destek olduk. 1375 yataklı 17 hastane dahil 53 sağlık tesisi yaptık. 3 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bulancak Millet Bahçesi'ni tamamladık. Stat yerindeki millet bahçesinin yapımı devam ediyor. Ulaştırmada 28 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 128 kilometreye ulaştırdık.Ordu'da önümüzdeki dönemde Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz ve Ulubey'i de doğalgaza kavuşturacağız. Ordu Şehir Hastanesi'nin inşası yüzde 93 oranında tamamlandı. Süratle o iş bitecek.Ordu'daki 5 millet bahçesi projemizden Gürgentepe'yi tamamladık. Kabataş, Ünye ve Altınordu'nun yapımına başladık, Fatsa'yı projelendiriyoruz. Ordu'ya 21 yılda 139 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.CHP'ninacemi genel başkanı, sabık genel başkanı ve sütre gerisinden partiyi yönetenlerin tamamının gündemi, kupon belediyeleri kimin adamının yöneteceğidir. Bizim bu hassasiyetlerimizi CHP ve şürekası anlamıyor. Onların gündeminde ne Gazze ne de oradaki yıkım var. dünya batsa, üçüncü cihan harbi çıksa bunların umurunda olmaz. Siyasi ikballeri dışında hiçbir şeyi görmüyorlar. Tek bildikleri iş ayak oyunu, kumpas olanlarla bizim boşa harcayacak tek bir saniyemiz bulunmuyor. Biz eser üretmek derdindeyiz-Ukrayna savaşı ikinci yılını doldurmak üzere. On binlerce insan öldü ve yaralandı. O dönem CHP ve ortakları bizi savaşa sürüklemek için çok çaba harcadı. Eksen kayması diye bir şey uydurarak Türkiye'yi savaşa dahil etmek için çok yol denediler. Savaş çığırtkanlığı yaptılar. Biz meseleye milletimizin gözünden baktık. Attığımız her adımda milletimizin ve devletimizin menfaatini düşünüyoruz.Gazze'dekiakan kanı durdurmak istiyorsak kardeşlerimizle safları sıklaştırmamız gerekiyor. Vahdet olmadan rahmet olmaz. Gazze için ne gerekiyorsa yapacağız. Gazze'ye yaptığımız yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarıyla hep koordinasyon içerisinde hareket ettik. Önümüz ramazan... Amacımız yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasıdır. Ramazanda Gazze'ye daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir.BAŞKAN Erdoğan'ın Giresun mitingine katılan vatandaşlar SABAH'a konuştu: Elif Yıldız (14): Yağmur kar demeden başkanımızı her daim karşılamaya hazırız. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Şaziye Alibas (64): Gönlümüzün sultanı geldi. Dünyanın liderini seviyoruz. Atiye Kara (55): Var olsun Erdoğan. Mesude Aydemir (40): Dünya liderimizi görmek için sabahın erken saatinde alana geldik. Onu çok seviyoruz.