Murat Kurum: İstanbul’daki taksi sorununu kökten çözeceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'daki taksi sorununu kökten çözeceklerini belirtti.

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'daki taksi sorununu kökten çözeceğiz. Taksicilerle buluşup enine boyuna konuyu ele aldık. Kuracağımız Merkezi Taksi Sistemi ile vatandaşlarımızın ve taksi esnafının şikayetleri aynı anda çözüme kavuşacak. Mevcut yönetimin ihmalkarlığıyla günden güne büyüyen bu mesele 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un gündeminden çıkacak.