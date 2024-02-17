Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 17.2.2024 11:14 Son Güncelleme: 17.2.2024 11:18

SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

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SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi
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