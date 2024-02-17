Başkan adayı Tütüncü, Doğu ve Güneydoğulu hemşehrileriyle kucaklaştı

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarla kucaklaştı. Hemşehrilerinin her davetine icabet ederek, gönüllere dokunan Tütüncü, ilk önce Antalya Erzincanlılar Yardımlaşma Derneği'nin Buluşmasına katıldı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki buluşmada konuşan Tütüncü, "Hemşehri derneklerimizin Anadolu'nun o güzelliklerini şehrimize taşımalarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu şehrimizin çok yönlü, çok kültürlü, birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamaya yönelik bir iradenin oluştuğu bir ortam meydana getirmesi bakımından son derece değerli ve kıymetli…" dedi.

EN GÜZEL MAKAM, GÖNÜLLERDEKİ MAKAM

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Erzincanlılar Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği etkinliğin ardından Doğu ve Güneydoğulu hemşehrileriyle bir araya geldi. Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer ile katıldığı programda Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Tütüncü, "Koşa koşa geldik. Sizlerle kucaklaşmaya geldik. Kalplerimizi gönüllerimizi sizlerle birleştirmeye geldik." dedi. "Bizim için en güzel makam sizlerin gönlünde, kalbinde elde ettiğimiz yerlerdir. " diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "15 yıldır Kepez'de, sizlerle gönül gönüleyiz. Bizim derdimiz ülkemiz güzel olsun. Milletimiz memleketimiz daha güçlü olsun. Şehrimiz daha kaliteli hizmetlerle dolsun. Bizim derdimiz, güzel Kepez'imiz, güzel Antalya'mız, en güzel hizmetlerle buluşsun. Biz bu dertle dertliyiz. Çünkü, biz Antalya'mızı çok seviyoruz." diye konuştu.

HİZMETLERİNDE ESERLERİNDE EN GÜZELİ

Tütüncü, "Kepez'de Rıza Sümer, demeye hazır mıyız?, Antalya Büyükşehirde Hakan Tütüncü, demeye hazır mıyız? sözleri üzerine coşkulu kalabalıktan "Evet" cevabını alan Tütüncü, "Kepez'den, Antalya'dan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir selam göndereceğiz. Önümüzdeki 5 yılda hem Kepez'de, hem Antalya'da hizmetlerinde eserlerinde en güzelini sizin için yapacağız. Her zaman olduğu gibi yine aile olmanın, birlikte olmanın, beraber olmanın mutluluğu içinde olacağız. Kepez 15 sene önce neydi? Şimdi ne halde… 5 yıl sonrada çok güzel bir Kepez göreceğiz onu da inşallah Rıza Sümer Başkanımla yapacağız. Allah yolumuzu da, ufkumuzu da bahtımızı da açık etsin. Allah sizi bizden, bizi sizden, hiç birimizi hiç birimizden ayırmasın. " dedi.