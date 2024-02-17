Yürüyen merdivenler bu kez can aldı

İstanbul'da toplu ulaşımı çökerten İBB yönetiminin bakımsız bıraktığı için sık sık arızalanan yürüyen merdivenler bir kişinin ölümüne neden oldu. Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'ndan metro istasyonuna inen yürüyen merdivenleri tamir etmeye çalışan bir işçi yürüyen merdivenin bir anda çalışması sonucu mekanizmanın arasında sıkıştı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün saat 16.47 sıralarında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda meydana geldi. Gayrettepe metro durağı çıkışında yürüyen merdiveni tamir etmek isteyen Buğrahan Bıyıklı (31), yürüyen merdivenin hareket etmesi nedeniyle mekanizma arasında sıkıştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Buğrahan Bıyıklı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.24 Ocak 2024 tarihinde de Esenler ilçesi Üçyüzlü Metro İstasyonu'nda üzerindeki vidaları yerinden çıkan yürüyen merdiven öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, üzerinde yolcu olmaması nedeniyle şans eseri bir yaralanma yaşanmamıştı.