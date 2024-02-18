Antalya’da kentin göbeğinde yol verme kavgası bir ağır yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Kocatepe Sokak üzerinde meydana geldi. Tarihi Kaleiçi bölgesine turist getiren ticari taksi sürüşücü Sinan Nizamettin ile sokak üzerinden geçmekte olan motosikletin sürücüsü İsa Köşer arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ticari taksi sürücüsü tabancasını çekti. Motosiklet sürücüsünü karnından iki kurşunla yaralandı. Bu sırada taksinin camı kırıldı.

DURUMU AĞIR

Kanlar içinde yere yığılan motosikletçi genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin durumunu ciddi olduğu bildirildi. Polis ekipleri ticari taksi sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı. Suç aleti silaha ise ise el konuldu. Kentin kalbinde yüzlerce turisttin gezinti yaptığı noktada meydana gelen olayın ardından vatandaşlar ve turizmciler yaşananlara tepki gösterdi.