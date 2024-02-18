Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: Alternatifsiz değilsiniz

"İRADENİZ KİMSENİN TAPULU MÜLKÜ DEĞİL"

'Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz' sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim. Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere… Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart'ta hep beraber gösterelim."