Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: Alternatifsiz değilsiniz

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan resmi X hesabından yerel seçimlere ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda CHP seçmeninin umutlarını kaybettiklerine değinen Başkan Erdoğan, başta muhalif seçmene ve diğer tüm vatandaşlara önemli mesajlar verdi.
"ASLA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"
Başkan Erdoğan paylaşımda, "CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum. Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz." ifadelerini kullandı.
"HİÇ UZAĞA GİTMENİZE GEREK YOK"
Başkan Erdoğan şunları kaydetti:
"Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız. 'Gerçek Belediyecilik' vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız. Sizin kaygılarınızı istismar edenlere… 'Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunanlara… Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere...
"İRADENİZ KİMSENİN TAPULU MÜLKÜ DEĞİL"
'Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz' sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim. Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere… Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart'ta hep beraber gösterelim."
CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 18, 2024
Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum…