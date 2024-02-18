Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’dan sosyal tesis sözü

"BERBERLER EN OBJEKTİF ANKETLERDİR"

Altınok, berberlerin en objektif anket olduğunu ve toplumdaki gerçek eğilimi en iyi yansıtan esnaf kesimlerinden biri olduklarını söyledi. Konuşmasını berberlere gelen yüksek su faturalarını hatırlatarak sürdüren Altınok, şöyle devam etti:

"Berberlerimiz en objektif ankettir. Herkesin bir berberi vardır. Berberler hem sohbet ortağıdır hem dert ortağıdır hem de psikolojik tedavidir yerine göre. Ankara'da 8 bin civarında berberimiz var. Size şunu soracağım! Su faturası ne kadar geliyor? Ankara'da su fiyatları cep yakıyor. Televizyonda konuşması var şu anki Büyükşehir Belediye Başkanının. Diyor ki 'Allah'ın suyundan para mı kazanılır?' 'Köydeki sayaçları söküp atacağım' demiş. Ona gerek kalmadı. Köylüler sayaçları söküp atıyor. Niye? 12 bin lira su parası gelen var, 14 bin lira su parası gelen var. İneğini satıyor, koyununu, kuzusunu satıyor ASKİ'ye su borcunu ödüyor."