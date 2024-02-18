Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’dan sosyal tesis sözü

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, MHP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle bir araya geldi. Etkinliğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Cumhur İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Aydoğan, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Kevser Başaran, Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara ve berberler katıldı.
"BERBERLER EN OBJEKTİF ANKETLERDİR"
Altınok, berberlerin en objektif anket olduğunu ve toplumdaki gerçek eğilimi en iyi yansıtan esnaf kesimlerinden biri olduklarını söyledi. Konuşmasını berberlere gelen yüksek su faturalarını hatırlatarak sürdüren Altınok, şöyle devam etti:
"Berberlerimiz en objektif ankettir. Herkesin bir berberi vardır. Berberler hem sohbet ortağıdır hem dert ortağıdır hem de psikolojik tedavidir yerine göre. Ankara'da 8 bin civarında berberimiz var. Size şunu soracağım! Su faturası ne kadar geliyor? Ankara'da su fiyatları cep yakıyor. Televizyonda konuşması var şu anki Büyükşehir Belediye Başkanının. Diyor ki 'Allah'ın suyundan para mı kazanılır?' 'Köydeki sayaçları söküp atacağım' demiş. Ona gerek kalmadı. Köylüler sayaçları söküp atıyor. Niye? 12 bin lira su parası gelen var, 14 bin lira su parası gelen var. İneğini satıyor, koyununu, kuzusunu satıyor ASKİ'ye su borcunu ödüyor."
BERBERLERE SOSYAL TESİS SÖZÜ
25 Şubat'ta projelerini açıklayacağını belirten Altınok, Berberler Odası'ndan gelen sosyal tesis talebi ile ilgili de konuştu. Altınok, Berberler Odası üyelerinin pazar günleri tatil olduğunda ailesini, çocuğunu alıp götüreceği; düğününü, nişanını, etkinliklerini yapabileceği bir tesisi olmadığını belirtti. 31 Mart'tan sonra bu tesisi yapacaklarını söyleyen Altınok, "Biz sözünü verip de sözünde durmayanlardan değiliz. Berberler Odamıza bir sosyal tesis yapıp vereceğiz." dedi.
"ANKARA KAN KAYBEDİYOR"
Ankara'nın son 5 yılda eser ve hizmetlerden mahrum kaldığını vurgulayan Altınok, "Ankara kan kaybediyor" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Trafik problemi var mı Ankara'da? Ulaşım problemi var mı? Var. Otobüsler tıklım tıklım. Balık istifi. Sefer sayısı azaldı. Beş yıl önce ne sözü var? 'Ankaralıya 58 kilometre metro yapacağım' diye söz vermiş. Ankara Büyükşehir'in 5 yılda yaptığı 5 santim metro var mı? Yok. AKM'nin olduğu yeri hükümetimiz yaptı Kızılay'la bağlantısını. Ankara'da 100 tane söz vermiş 90'ını yapmamış. Şimdi birisi size 100 söz verse 90 tanesini yapmasa seçim dönemi gelse yine söz verse inanır mısınız? Ankara kan kaybediyor. Sanat yok, kültür yok, spor yok. 11 tane kapalı spor salonu yapıyoruz şu an. 5 yılda Ankara Büyükşehirin çocuklarımıza, gençlerimize yaptığı bir tane kapalı spor salonu yok."
"5 YILDIR BUZ PATENİ PİSTİNİ YAPAMADILAR"
Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden devraldığı BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun tadilatının yaklaşık 5 yıldır yapılamadığını söyledi. Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden devraldığı BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun tadilatının yaklaşık 5 yıldır yapılamadığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bir tane yüzme havuzu veya spor tesisi olmadığını belirten Altınok, "Buz pateni pisti var, Bahçelievler'de. Buz Pateni Federasyonu'na verilmişti bu pist. Ankara Büyükşehir Belediyesi devraldı. 4 buçuk yılda buz pateninin tamirini yapıp açamadı. Geçen gün de buz pateni yapmak isteyen sporcular ve aileleri eylem yaptı orada. 'Seçime yakın açacağım' dedi. Zaten seçime yakın açıyor, başka da yok. Ankara'da gören yok. Ama biz bu sürede buz pateni pisti yaptık. Kaskını veriyoruz, pateni veriyoruz, hoca bizden, ücret almıyoruz. Binlerce çocuğumuz burada spor yapıyor" diye konuştu.