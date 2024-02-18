DEM, CHP ile ittifakı açıkladı

CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'le yerel seçim ittifakını sürdürüyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün parti yaptığı basın açıklamasında CHP ile Mersin'in Akdeniz ilçesinin ardından Mersin, İstanbul'un Esenyurt ilçesi ve Şanlıurfa'da CHP ile ittifak için uzlaştıklarını açıkladı. İzmir, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde uzlaşma için görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Doğan, "Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlandığı yerler. Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde henüz görüşmeler sürüyor. Şanlıurfa adaylarımızda kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş" ifadelerini kullandı. Akdeniz'de DEM Parti'nin adayı, daha önce Meclis'te "İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değilim" diyen Nuriye Arslan olmuştu. CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen'in, rahatsızlığını gerekçe göstererek adaylıktan çekildiği öğrenildi.