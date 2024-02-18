Gazze’deki trajediye barış ve dayanışma ruhu son verecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından, "Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla düzenlenen 6. Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde 50 farklı ülkeden katılımcıyla başladı. Foruma video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Etnospor forumumuzu bir barış ve dayanışma platformu olarak görüyorum. Forumun tüm dünyada vereceği mesajlarla huzur ve güven ikliminin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Antalya ile aynı denizi paylaşan Gazze'de yaşanan insanlık trajedisini sona erdirecek dayanışma ruhunun bu forumda tezahür edeceğine inanıyorum. Başta Gazze olmak üzere yakın coğrafyamızdaki krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergileyeceğiz. Dünyada barış, adalet ve huzur için daha çok çalışacağız" dedi.Bizi bir araya getiren her değer aramızda saygıyı, barışı ve dayanışmayı inşa ediyor. Aramızda yeşerttiğimiz bu ilkelerin, savaşlardan ve acılardan daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bizim köklerimizde birliktelik var. Kan dökmeye karşı olanlarla birlikteyiz.