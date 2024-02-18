Hamza Dağ, seçim çalışmalarını Aliağa ve Yeni Foça’da sürdürdü

Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında, Aliağa ve Foça'nın Yeni Foça Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Aliağa Vanlılar Derneği'nin düzenlediği toplantıya katılan Dağ, kentin her noktasında eserlerinin bulunduğunu anlattı.

İzmir'i çok sevdiğini anlatan Dağ, "Net bir şekilde söylüyoruz. 4,5 milyon hemşehrimiz bizim başımızın tacıdır. Bugüne kadar böyle baktık, bundan sonrada böyle bakacağız. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Bizim başımızın tacı olacaktır." dedi.

Aliağa Cemevi'ni ziyaret eden Dağ, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi Başkanı Celal Süslü ve dernek yöneticilerinin taleplerini dinledi.

Dağ, "Hızır Oruçları Kurban Lokması" nedeniyle bir araya gelen vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

Yenişakran Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede muhtarlar ve vatandaşlarla toplantı yapan Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek, su fiyatlarında indirime gitmelerini istedi.

Foça'nın Yeni Foça Mahallesi'nde bulunan otobüsçüler kooperatifini de ziyaret eden Dağ, kooperatif başkanı Hüseyin Akgün ve esnaf ile bir süre sohbet etti.

Akgün'ün, esnaf ve halk olarak İZTAŞIT uygulamasından memnun olduklarını belirterek, yönetim değişimi durumunda uygulamanın nasıl olacağını sorması üzerine Dağ, "Memnunsanız bir sorun yok. Biz devam edeceğiz. Memnun olmazsanız, şikayetiniz olursa onlara bakarız. Ama onun dışında millet ve siz memnunsanız biz de memnunuz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Yeni Foça esnafını ziyaret eden Dağ, seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

Dağ'a, programında Aliağa Belediye Başkanı ve MHP Aliağa Belediye Başkan adayı Serkan Acar, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Tansu Kaya, MHP Foça Belediye Başkan adayı Taner Acar da eşlik etti.