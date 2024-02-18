Murat Kurum’un ziyaretinde samimi anlar: 30 yıldır sakladığı Başkan Erdoğan’ın kartvizitini gösterdi

DUYGUSAL SÖZLERLE SESLENMİŞTİ

Murat Kurum'un fotoğrafının yer aldığı seçim aracının karşısında konuşan Üsküdarlı amca, "Şuna bak ya Allah'ını seversen şuraya bak ya. Ya bunu insan sevmez mi? Bir kere çehresi, Yaradana yakın gözüküyor yakın. Bir kere gelse dolaşsak, bir yerde bir çay içirsem yeter." demişti.

"GERÇEKTEN BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI"

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Çaputoğlu ailesinin yanından ayrılan Kurum, Resul Çiçek ve ailesini ziyaret etti.

Memleketinin Yusufeli olduğunu söyleyen Resul Çiçek, kentsel dönüşüm kapsamında evini teslim aldığını belirtti ve Kurum'a teşekkürlerini sundu.

Çiçek ailesi, "Oraya yapılan yatırımı görmeyen anlayamaz. Gerçekten büyük yatırımlar yapıldı. Hemen Yarısı Bizden Projesi'ne başvurduk." diyerek, yeni evlerine kavuştukları için mutluluklarını dile getirdi.

Kurum da İstanbul'a hizmet edeceklerini belirterek, "Şimdi inşallah projelerimizi Büyükşehirde devam ettireceğiz. İstanbul'umuzu güvenli hale getireceğiz." dedi.

Murat Kurum'a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu eşlik etti.