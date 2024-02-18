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Giriş Tarihi: 18.2.2024 18:13 Son Güncelleme: 18.2.2024 18:26

Murat Kurum'un ziyaretinde samimi anlar: 30 yıldır sakladığı Başkan Erdoğan'ın kartvizitini gösterdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, hane ziyaretleri kapsamında Seyfullah Çaputoğlu ve Resul Çiçek’in evlerine ziyarette bulundu. Çaputoğlu, Kurum’a 30 yıldır cebinde sakladığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kartvizitini gösterdi. Kurum ise "Sevdi mi böyle yürekten sever bizim insanımız." dedi.

AA
Murat Kurum’un ziyaretinde samimi anlar: 30 yıldır sakladığı Başkan Erdoğan’ın kartvizitini gösterdi

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Kurum'un hane ziyaretlerinde ilk durağı, Üsküdar'da yaşayan ve kendisini daha önce çay içmeye davet ettiği videosu sosyal medyada gündem haline gelen Seyfullah Çaputoğlu'nun evi oldu.

30 YILDIR BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARTVİZİTİNİ SAKLIYOR

Çaputoğlu, ekranlardan izlediğini ve çok sevdiğini söylediği Kurum'a 30 yıldır cebinde sakladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kartvizitini gösterdi. Çaputoğlu'nun nişanlı torununun ağustos ayındaki nikahına davet etmesi üzerine Kurum, yerel seçimleri anımsatarak belediye başkanı olarak nikah kıyma sözü verdi.

Kurum o ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevdi mi böyle yürekten sever bizim insanımız. Seyfullah amcamız Sn. Cumhurbaşkanımızın İBB adayı olduğu dönemdeki kartı hala saklıyor." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL EMİN ELLERDE OLACAK"

1 Nisan'da İstanbul'un emin ellere teslim edileceğini vurgulayan kurum şunları kaydetti:

"Kartta, İstanbulluların beş senenin sonundaki ortak hissiyatı yazıyor: "İstanbul Emin Ellere" Amcamıza söz verdik. 1 Nisan'da İstanbul ehil ve emin ellerde olacak."

DUYGUSAL SÖZLERLE SESLENMİŞTİ

Murat Kurum'un fotoğrafının yer aldığı seçim aracının karşısında konuşan Üsküdarlı amca, "Şuna bak ya Allah'ını seversen şuraya bak ya. Ya bunu insan sevmez mi? Bir kere çehresi, Yaradana yakın gözüküyor yakın. Bir kere gelse dolaşsak, bir yerde bir çay içirsem yeter." demişti.

"GERÇEKTEN BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI"

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Çaputoğlu ailesinin yanından ayrılan Kurum, Resul Çiçek ve ailesini ziyaret etti.

Memleketinin Yusufeli olduğunu söyleyen Resul Çiçek, kentsel dönüşüm kapsamında evini teslim aldığını belirtti ve Kurum'a teşekkürlerini sundu.

Çiçek ailesi, "Oraya yapılan yatırımı görmeyen anlayamaz. Gerçekten büyük yatırımlar yapıldı. Hemen Yarısı Bizden Projesi'ne başvurduk." diyerek, yeni evlerine kavuştukları için mutluluklarını dile getirdi.

Kurum da İstanbul'a hizmet edeceklerini belirterek, "Şimdi inşallah projelerimizi Büyükşehirde devam ettireceğiz. İstanbul'umuzu güvenli hale getireceğiz." dedi.

Murat Kurum'a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu eşlik etti.

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Murat Kurum'un ziyaretinde samimi anlar: 30 yıldır sakladığı Başkan Erdoğan'ın kartvizitini gösterdi
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