Pençe-Kilit’ten acı haber: 1 asker şehit

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma girişiminde bulunuldu. Çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu. Yaralanan bir asker de hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi. Ailesi Erzincan merkezde ikamet eden ve bekar olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın bugün Terzibaba Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.