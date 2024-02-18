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Giriş Tarihi: 18.2.2024 16:56

Şanlıurfa'da eşini öldürdü sonra intihara kalkıştı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Sarayönü Karakolu önünde cinnet geçiren Kenan Şamlıoğlu, tartıştığı eşini öldürdükten sonra kendini vurdu. Eşi olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı koca ise hastaneye kaldırıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da eşini öldürdü sonra intihara kalkıştı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Sarayönü Karakolu önünde cinnet geçiren Kenan Şamlıoğlu, tartıştığı eşi Nihal Şamlıoğlu'nu öldürdükten sonra kendini vurdu. Eşi olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı koca ise hastaneye kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da eşini öldürdü sonra intihara kalkıştı
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