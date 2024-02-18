Şanlıurfa'da eşini öldürdü sonra intihara kalkıştı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Sarayönü Karakolu önünde cinnet geçiren Kenan Şamlıoğlu, tartıştığı eşini öldürdükten sonra kendini vurdu. Eşi olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı koca ise hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Sarayönü Karakolu önünde cinnet geçiren Kenan Şamlıoğlu, tartıştığı eşi Nihal Şamlıoğlu'nu öldürdükten sonra kendini vurdu. Eşi olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı koca ise hastaneye kaldırıldı.
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Şanlıurfa'da eşini öldürdü sonra intihara kalkıştı