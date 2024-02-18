Tütüncü’ye Finike’de coşkulu karşılama

Antalya'nın 19 ilçesindeki seçim çalışmalarını baba ocağı Korkuteli'nden başlayan Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'yı Altın Çağı'na taşıyacak seçim çalışmalarına büyük bir enerjiyle devam ediyor. Antalya'nın dört bir yanını karış karış gezen Tütüncü, seçim çalışmalarını Finike İlçesi'nde sürdürdü. İlçe gezisine Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş, ilçe teşkilatları katıldı. İlçe sakinleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Tütüncü, Finike'nin her yerini gezerek, hemşehrileriyle kucaklaştı. Hasyurt esnafını tek tek ziyaret ederek, hayırlı ve bol kazanç dileklerinde bulundu. Tütüncü mahalle mahalle, sokak sokak dolaştığı Finike'de yolda karşılaştığı vatandaşlara hal hatır sordu, büyüklerinin ellerini öperek hayır dualarını aldı. Çok sevdiği çocuk ve gençleri de sevgiyle kucakladı. Tütüncü, Albayrak İnşaat, Turunçova Sanayi Esnafı, Yuvalılar mahalle sakinlerini ziyaret etti. Albayrak İnşaat ziyaretinde konuşan Tütüncü, "Finike'nin denizi ayrı güzel, bahçeleri ayrı güzel, yaylaları ayrı güzel… Bizim amacımız, o güzelliği çıkarıp, işleyerek, insanımızın mutluluğuna vesile kılmak. İşte bunun için bizde şehri gergef gibi işleyelim, yani adeta bir nakış gibi işleyelim. Bakıldıkça, seyredildikçe güzelliğine doyulamayacak, bir bütün ortaya çıksın istiyoruz." dedi.

ANTALYA'NIN HER TARAFINA GÜZELLİK YAYILSIN

"Biz 15 yılda bu güzellikleri Kepez'de ortaya koyduk." diyerek, sözlerini sürdüren Tütüncü, "Kepez'de ortaya koyduğumuz güzellikler Antalya'nın her tarafına yayılsın. Antalya'nın her tarafındaki hemşehrilerimiz yaşadıkları bölgede o güzelliğin farkına varsınlar ve onu bir dinamizme dönüştürsünler. O dinamizm hepimizin yaşam kalitesini artırsın. Yerelden kalkınmayı başlatalım, daha güzel şehirlerde yaşayalım. Yaşadığımız şehirler marka olsun. İşte bu düşüncelerle Antalya'nın altın çağını başlatmaya karar verdik. Antalya'nın altın çağı 31 Mart'ta başlayacak. Finike'nin altın çağı da belediye başkan adayımız Cenk Şimşek ile başlayacak. Ele ele vererek çok daha güzel bir Antalya Büyükşehir Belediye meclisi ve güzel bir Finike'yi var edeceğiz. Hepimizin yaşamaktan mutluluk duyduğu, ekonomilerimizin daha çok geliştiği güzel güzel ilçelerimiz olacak. Finike'de doğal güzellikleri ile bunların en başında gelecek." diye konuştu.

Tütüncü, Finike İlçe Halk Kütüphanesi açılışına katılarak, çocuklara eğitici oyun seti hediye etti. Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Finike'de gün boyu devam edecek olan ziyaretlerinde Yeni mahalle pazar esnafıyla bir araya gelecek, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak.