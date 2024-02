Vizyonsuz beceriksiz muhalefet

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nda ve Trabzon'daki Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. İşte Erdoğan'ın yağışlı havaya rağmen alanları hıncahınç dolduran vatandaşlara mesajlarından satırbaşları:Birileri bizim kardeşliğimizi idrak edemiyorlar. Vesayetçilerden terör örgütlerine, şer odaklarının karşısına birlikte durduk. Gezi hadisesi ile sokakları terörize etmeye kalktılar. 17-25 Aralık girişimi ile hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştılar. Çukur olayları ile ülkemizin parçasını bizden koparmaya çalıştılar. 15 Temmuz ile istiklalimize kastettiler. Güneyimizde teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini sizlerle beraber boşa çıkardık. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik. Size olan minnet borcumuzu daha fazla eser ve hizmetle yerine getirdik. Duruşunuzu 31 Mart'ta net şekilde koyacağınıza inanıyorum. Yine sizlerden rekor bekliyorum.Ülkemizde muhalefet anlayışı öyle berbat ki ne yaparsan yap anlamazlar. Kendi içlerinde nasıl birbirlerine düştüklerini görüyorsunuz. Türkiye'nin en büyük şanssızlığı tembel, vizyonsuz, tutucu muhalefete layık olmasıdır. Pek çok şey değişti ama CHP'nin başını çektiği muhalefette hiçbir şey değişmedi. Genel başkanlarını değiştirdiler, standardı düşürüp çıtayı daha da aşağı çektiler. CHP'de gelen gideni aratıyor. Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı. Sabık genel başkanlarını iç darbeyle siyasetten gönderip yollarına devam ettiler. 13. cumhurbaşkanı olacaktı, CHP'de istenmeyen adam oldu. Her alanda Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkûm ettiler.Masa'da kimse kalmadı. Ne oldu, nerede bu Altılı Masa? Altılı Masa'da kimseyi bulamayacaksınız demiştim. Bakın parlamentoda kimse yok. Ankara'da bir ofis tutmuşlar. Ankara'da her birinin bir ofisi var. Biz çıktığımız yolda aynen yürüyoruz.Asıl hayal kırıklığını CHP'li kardeşlerimiz yaşadı. Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy verenler umutsuzluk sarmalına sürüklendi. Siyaset kurumundan umut kesilmesi demokrasimiz adına büyük bir tehdittir. Türkiye'nin bu anlamda çok acı tecrübeleri bulunuyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini yok sayılmış hissetmesine rıza gösteremeyiz. Her kesimden vatandaşımıza ulaşmak, kulak vermek boynumuzun borcudur. CHP'li kardeşlerim; muhalefete bakıp da asla ümitsizliğe kapılmayın. Onlara mecbur ve mahkûm değilsiniz. Siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmek ise uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti olarak biz buradayız. Kendi iktidarları uğruna size dayatmalarda bulunanlara, tıpış tıpış oy vereceksiniz diyenlere, belediye başkan adaylarını millete değil yapay zekâya soranlara, kapalı kapılar ardında örgüt uzantılarıyla demlenenlere, size rağmen siyaset yapanlara esaslı bir ders vermeye hazır mıyız? Hür iradenizin kimsenin tapulu malı olmadığını gösterin. Bu seçimlerin ülkemizde muhalefette değişim dalgasını ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Tek bir gayemiz var, ülkemize, şehirlerimize hizmet etmek.Rize'ye son 21 yılda, toplam 150 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık. Trabzon'a 21 yılda 190 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Laf ola beri gele yok, söyledik mi yaparız ve yapıyoruz. Eserlerimiz saynakla bitmez. Bizim her sözümüzün altında kısa sürede hayata geçirdiğimiz asırlara bedel eserler yatıyor. Kalkınma yatırımlarını hatırlatıyoruz ki Türkiye'nin nereden nereye geldiği unutulmasın. Laf değil icraat. Karadeniz'e sahil yolunu yaptık.Bundan 10, 15, 20 sene önce tohumlarını attığımız projelerin hamdolsun bugün meyvelerini topluyoruz. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere şu an canımızı acıtan sıkıntıların muhakkak üstesinden geleceğiz. Son 21 yılda pek çok başarıya imza atmış bir hükümet olarak, bugünkü sorunları da çözecek olan yine biziz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin, diyorum.Trabzon tarih boyunca hakkın ve hakikatin sesi olmuştur. Hak bellediği yolda başı dik yürümesini bilen Trabzon ile kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki seçimde de yüzde 65'lik oranla Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze tarihi destek verdiniz. Trabzon daima yoldaşımız oldu. Bize göre siyaset gölgede yürüme, istismarla mevzi kapma, her türlü pazarlığa hazır olma yarışı değildir. Yüreğimize nakşettiğimiz siyaset davamız için hayal kurma, bu uğurda canı pahasına mücadele işidir. 40 yılı aşkındır böyle bir siyasi mücadele içindeyiz. Hizmetlerimizle, duruşumuzla mazlumların ümidi olduk. Öfkemizi daima diri tuttuk. Daima umudun yanında yer aldık. Diklenmeden, dik duruşumuzdan taviz vermedik. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalıştık. Kendi özeleştirimizi kendimiz yaptık. Hatalarımızı düzeltme erdemi ile milletimizin gönlündeki yerine halel getirmedik.İlk insanlı uzay misyonumuzu tamamladık. İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ayşe'ler Mehmet'ler uzaya gidecek.Mitinglere katılan vatandaşlar, SABAH'a konuştu:Reis sayesinde ülkemizde çiçek açtı, yollar, hastaneler yapıldı. Ben 70 yaşındayım, eskiyi en iyi ben bilirim, yaşadıklarımızı ben bilirim. Erdoğan sayesinde hayatımız değişti.Dünya liderimizi karşılamak için sabah erkenden buraya geldik. O var oldukça biz de var olacağız.Cumhurbaşkanımızı karşılamak her şeye bedel. Yağmur, kar demeyiz, Reis'imiz bekleriz. Anlatmaya gerek yok, o bir dünya lideri.Rize ve Trabzon'da miting alanlarında adeta pankart şov vardı. 'Çay filizi gibisun, dimdik ayakta duriysun', 'Evine hoş geldin Cumhurbaşkanım. Seninle gurur duyuyoruz' yazılı pankartlar dikkat çekti.