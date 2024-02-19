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Giriş Tarihi: 19.2.2024 08:36 Son Güncelleme: 19.2.2024 08:47

PKK’nın inleri başlarına yıkıldı! 1820 Anti Tank ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarında 9️ ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edilirken, bin 820 adet Anti Tank, RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği ile çok sayıda makineli tüfek, EYP sistemi ve patlayıcı madde ele geçirildi.

AA
PKK’nın inleri başlarına yıkıldı! 1820 Anti Tank ele geçirildi
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 123 tim, bin 628 jandarma personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda bin 820 adet Anti Tank, RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği ile çok sayıda makineli tüfek, EYP sistemi ve patlayıcı madde ele geçirildi.

PKK'YA ÜST ÜSTE DARBE
Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 910 Anti-Tank mühimmatı, 910 adet RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 5 kg patlayıcı maddesi, Zaman ayarlı EYP anahtar sistemi, el bombası, bombaatar mühimmatı, havan mühimmatı, LMGK makineli tüfeği, 2 adet MG-3 makineli tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet gece görüş dürbünü, G-3 Piyade Tüfeği, Keskin Nişancı Tüfeği, 54 adet role, 25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemelerine el konuldu.

"TERÖRSİTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYORUZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi" şeklinde açıklamada bulundu.
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PKK’nın inleri başlarına yıkıldı! 1820 Anti Tank ele geçirildi
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