Bakan Yerlikaya duyurdu! “Bozdoğan-4” operasyonlarında 5’i yabancı uyruklu toplam 12 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-4" operasyonlarında 5'i yabancı uyruklu toplam 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-4" Operasyonlarında 5️⃣'i Yabancı Uyruklu toplam 1️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 19, 2024
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/DDbDshCuXG