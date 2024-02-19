Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! “Bozdoğan-4” operasyonlarında 5’i yabancı uyruklu toplam 12 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 19.2.2024 13:50

Bakan Yerlikaya duyurdu! “Bozdoğan-4” operasyonlarında 5’i yabancı uyruklu toplam 12 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hatay’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-4” operasyonlarında 5’i yabancı uyruklu toplam 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! “Bozdoğan-4” operasyonlarında 5’i yabancı uyruklu toplam 12 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-4" operasyonlarında 5'i yabancı uyruklu toplam 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! “Bozdoğan-4” operasyonlarında 5’i yabancı uyruklu toplam 12 şüpheli yakalandı
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