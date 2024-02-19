Başkan Baydilli: Öncelikli hedefimiz gönülleri kazanmaktır

31 Mart mahalli idareler seçimleri için AK Parti'den yeniden aday olarak gösterilen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaş buluşmaları ile hizmet ve projelerini anlatan Başkan Baydilli vatandaşların destek ve dualarını istiyor. Karaköprü'nün önde gelen ailelerinden Kaz ailesinin düzenlediği toplantıya katılan Başkan Baydilli vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını ve yeni dönem projelerini anlattı. AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sezai Canbek ile beraber katıldığı toplantıda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Baydilli yaptığı konuşmada yaptıkları hizmetlerle vatandaşların takdirini kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Başkan Baydilli şunları söyledi: "Karaköprü'de 8,5 yıllık süreçte yaptığımız çalışmalar, vatandaşlar diyaloğumuz ve projelerimiz dikkate alınarak yeniden aday gösterildik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımıza, ilçemize en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti'nin belediyecilik deyince en önemli şiarlarından biri gönül belediyeciliğidir. Bizim ilçeyi yönetirken yaptığımız hizmetler ve projelerde en büyük hedefimiz yaptıklarımızla vatandaşlarımızın gönlüne girmektir. Eğer gönüllere giremezsek, vatandaşımız bizden razı olmazsa ne yaparsak yapalım önemli değildir. Allah'ın izniyle hizmet verdiğimiz süreçte bunu başardığımıza inanıyorum. Bundan sonra da sizlere hizmetimizin devamı için destek ve dualarınıza talibiz. Bize destek veren, dualarını bizden esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sezai Canbek ise Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilçesi Karaköprü'de bu hızı geçen hizmetler gerçekleştiren Başkan Metin Baydilli'nin yine ilçeye en iyi hizmet getirecek aday olduğunu ifade etti.Başkan Baydilli toplantıyı düzenleyen Kaz ailesine ve katılım gösteren vatandaşlara teşekkür ederken toplantı sonrası hatıra fotoğrafı çekindi