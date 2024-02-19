Cumhur İttifakı adayı Başkan Yücel vatandaşlarla buluştu

MHP Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ekibiyle birlikte Damla taş bölgesindeydi. Başkan Yücel, 7'den 77'ye güneşli havada gününü değerlendiren vatandaşlarla buluştu. Başkan Yücel'e MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

VATANDAŞLARI DİNLEDİ GENÇLERLE MASA TENİSİ OYNADI

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Damla taş bölgesinde vatandaşlarla hem sohbet etti hem de taleplerini dinledi. Gençlerin de isteklerini dinleyen Başkan Yücel, onlarla masa tenisi oynadı. Parklardaki çocuklarla eğlenen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, onlara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.

YÜCEL: "BU SEVGİNİN, BU HÜRMETİN, BU HİZMETİN DAHASI VAR"

Damla Taş'ta vatandaşlarla buluşan Başkan Yücel yaptığı açıklamada; "Bugün Damla taş bölgemizde güneşin keyfini çıkaran vatandaşlarımızla bir araya geldik. 7'den 77'ye hemşehrilerimizle kucaklaştık, sohbet ettik. Çocuklarımızla eğlendik, gençlerimizle masa tenisi oynadık. Bizleri samimiyetle karşılayan bütün vatandaşlarımıza güzel dilekleri ve destekleri için şükranlarımı sunarım. Alanya'mıza bu sevginin, bu hürmetin, bu hizmetin dahası var." dedi.