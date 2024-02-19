Ege Akersoy’un yargılandığı davada savcı ceza istedi

İstanbul Fatih'te 1 Ocak sabah saatlerinde yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürümüştü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde Ege Akersoy (25) isimli genç yumrukla saldırmıştı. Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken Akersoy ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Üniversite öğrencisi şüpheli Ege Akersoy tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ege Akersoy hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme, iddianameyi kabul ederek 17 gündür tutuklu olan sanığın tahliyesine karar vermişti.

"ÇOK KUVVETLİ BİR YUMRUK VURDU"

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi İsmail Aydemir ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen İsmail Aydemir, "Mitinge gittim. Geri geliyordum. Bir anda karşıma çıktı. Bana, 'Burası Türkiye sen Arap seviciliği mi yapıyorsun, Arap kültürünü mü savunuyorsun?' dedi. Aramızda bir konuşma olmadı. Belki ben bir kelime cevap vermişimdir. Ardından bir anda yüzüme yumruk yedim. O yumrukla beraber yere düştüm ardından etraftakiler müdahale etti. Çok kuvvetli bir yumruk vurdu. Yere düştüm yerde de yattım. Şikâyetçiyim neden yumruk yiyorum ki" dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, İsmail Aydemir'e yapılan saldırının toplumun bir kesiminde diğer kesimine karşı nefret uyandıracak mahiyette olduğu, şüpheli Ege Akersoy'un "Basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Sanık Ege Akersoy'un avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Şikayetçi Aydemir'in avukatları ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.