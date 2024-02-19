Erzincan 9 işçinin toprak altında kaldığı madende çekilen çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda



İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturmada bugüne kadar 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı 'taksirle ölümü ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanırken, aralarında şirketin Türkiye müdürü C.D.'nin de olduğu 3 kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken bilirkişi raporunda olaydan bir süre önce işçiler tarafından alanda çekildiği belirtilen çatlak fotoğrafları yer aldı. Fotoğraflarda çatlakların büyüklüğü ve çevreye yayılması dikkat çekti.