İYİ Parti Alanya’da 2 istifa daha

İYİ Parti'de, istifalar yerel seçim sürecinde hız kazandı. İYİ Parti Alanya'da daha önce görev almış 2 isim daha istifa ettiğini duyurdu. Daha önce yönetiminde yer aldıkları partiden Bedia Hakenkruger ve Ali Taşlı, istifalarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"HERKES HER ŞEYİ GÖRDÜ, BİLDİ"

Geçen yıl yönetimden istifa eden Bedia Hakenkruger, bugün "İstifa! Söylenecek çok sözün olduğu ama susmanın altın olduğu dönemde herkes her şeyi gördü, bildi. Artık İYİ Partili değilim" diyerek parti üyeliğinden de istifa ettiğini paylaştı.

VEFASIZLIK İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK

Daha önceki yönetim kurulunda görev alan Ali Taşlı da istifa gerekçesi olarak şunları söyledi: "Kuruluşundan itibaren ilçe bazında her kademesinde severek özveri ile görev yaptığım İyi Parti'den istifa ediyorum. Bir çocuk düşünün doğdu ve kundakta kucağımıza teslim ettiler. Kendi imkânlarımızla besleyip büyüttük ve kocaman bir aile olduk. Ancak gelinen son noktada vefasızlık ile karşı karşıya kaldık. Bu kabul edilemez. Ortak amacımız mahallemiz için, Alanya için bir çivi çakıp hizmet etmek. Bu sebeple birlikte görev yaptığım herkes benim için değerli olup gerisi teferruattır. Tekrardan yeniden daha güzel şeyler yapmak ümidiyle. Saygılarımla."