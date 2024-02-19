İYİ Parti’de afiş krizi: Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir CHP rozetli fotoğraf kullandı!

Yerel seçime sayılı günler kala Cumhuiyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında kavga iyice gün yüzüne çıktı. Meral Akşener CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını hedef alırken İzmir'in Buca İlçesi'nde afiş krizi yaşandı.

CHP'den Buca Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Suat Nezir aday gösterilmeyince partisinden istifasını açıkladı. Ardından da İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Ancak İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir, dört bir yana astığı afişlerde CHP rozeti taşıyan fotoğraf kullanması tepki topladı. Olayın ilçedeki CHP seçmenine mesaj vermek için bilerek mi yoksa yanlışlıkla mı yapıldığı merak konusu oldu.

DÖRT DÖNEM BOYUNCA GÖREV ALDI

Dört dönem boyunca Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği ve iki dönem İmar Komisyon başkanlığı gibi görevlerde bulunan Suat Nezir, Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı da yaptı. Nezir ayrıca Buca'da gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet yürütüyor.