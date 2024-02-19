Kayyum diyemedi, DEM’e göz kırptı

CHP, dün düzenlenen törenle hem aday tanıtımını yaptı hem de seçim beyannamesini paylaştı. 74 sayfalık beyannamede parti yönetimi bu kez kamuoyundan tepki almamak için "kayyum" kelimesini kullanmaya cesaret edemedi. Konuya ilişkin 'Şehircilik ve Yerel Yönetim Yaklaşımı' başlığı altındaki 3. paragrafta terör örgütünü umutlandıran ifadelere yer verilerek, 'Yurttaşların yönetime katılmalarını sağlayan tüm demokratik kurumlar karar alanlarından tasfiye edilmektedir. Bu durum yurttaşların hizmetlere erişimini zorlaştırmaktadır. Demokrasi ve adalet krizine yol açmaktadır' denildi. Kayyum atanan belediyelerin terör örgütüne sağladığı büyük destek ise görmezden gelindi. CHP'nin Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Genel Başkan Özgür Özel uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşma sırasında istifa edenleri, "3 - 5 memnuniyetsiz arkadaş" olarak değerlendiren Özel'in konuşma yaptığı sırada salondaki boşluklar dikkati çekti. Bu durum Özel'in hem partilileri hem de partiye gönül vermiş olan vatandaşları da küstürdüğünü ortaya koydu.