Murat Kurum paylaştı! Sosyal medyaya damga vuran seçim şarkısı...

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart seçimlerine gidilen süreçte yeni seçim şarkısını da sosyal medya hesabından, "Her daim hizmet için durmak yok hep ileri, Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri, İstanbul Muradına Ermeli" ifadeleriyle paylaştı.
İşte milyon görüntülenmeye yaklaşan ve kısa sürede binlerce beğeni alan şarkını sözleri:
Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır dönmek yok geri
İstanbul Muradına Ermeli
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri— Murat KURUM (@murat_kurum) February 19, 2024
Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri
İstanbul Muradına Ermeli 🎶 pic.twitter.com/d39hAWPVTV
Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır dönmek yok geri
İstanbul Muradına Ermeli
El ele gönüller bağlı yürüdük meydanda
İstanbul'a güneş olup
Doğacak yakında
Her yerde izimiz kalır
Bu sokaklarında
Milletine hizmete hazır
Dişiyle kanıyla
Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır dönmek yok geri
İstanbul Muradına Ermeli
Yolun yolumuzdur inan
Bize bizden başkası yalan
Sapma sen doğrudan devam
İstanbul geldi işte derdine deva
İzimiz kaldı bizim bu sokaklarda
Beraber yürüdük biz yağan yağmurda
Davamız ayrı bizim doğruya inan
İstanbul Muradıyla doğrudan devam
Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır dönmek yok geri
İstanbul Muradına Ermeli