Haberler Gündem Haberleri Murat Kurum paylaştı! Sosyal medyaya damga vuran seçim şarkısı...
Giriş Tarihi: 20.2.2024 00:14

Murat Kurum paylaştı! Sosyal medyaya damga vuran seçim şarkısı...

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Murat Kurum, yeni seçim şarkısını da paylaştı. Sosyal medyaya damga vuran ve kısa sürede binlerce beğeni alan şarkıdaki, "Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri" sözleri öne çıkıyor.

Murat Kurum paylaştı! Sosyal medyaya damga vuran seçim şarkısı...

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart seçimlerine gidilen süreçte yeni seçim şarkısını da sosyal medya hesabından, "Her daim hizmet için durmak yok hep ileri, Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri, İstanbul Muradına Ermeli" ifadeleriyle paylaştı.

İşte milyon görüntülenmeye yaklaşan ve kısa sürede binlerce beğeni alan şarkını sözleri:

Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır dönmek yok geri

İstanbul Muradına Ermeli

Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır dönmek yok geri

İstanbul Muradına Ermeli

El ele gönüller bağlı yürüdük meydanda
İstanbul'a güneş olup
Doğacak yakında
Her yerde izimiz kalır

Bu sokaklarında
Milletine hizmete hazır
Dişiyle kanıyla

Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır dönmek yok geri

İstanbul Muradına Ermeli

Yolun yolumuzdur inan
Bize bizden başkası yalan
Sapma sen doğrudan devam
İstanbul geldi işte derdine deva

İzimiz kaldı bizim bu sokaklarda
Beraber yürüdük biz yağan yağmurda
Davamız ayrı bizim doğruya inan
İstanbul Muradıyla doğrudan devam

Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır dönmek yok geri

İstanbul Muradına Ermeli

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Murat Kurum paylaştı! Sosyal medyaya damga vuran seçim şarkısı...
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