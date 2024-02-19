Murat Kurum paylaştı! Sosyal medyaya damga vuran seçim şarkısı...

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart seçimlerine gidilen süreçte yeni seçim şarkısını da sosyal medya hesabından, "Her daim hizmet için durmak yok hep ileri, Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri, İstanbul Muradına Ermeli" ifadeleriyle paylaştı.

İşte milyon görüntülenmeye yaklaşan ve kısa sürede binlerce beğeni alan şarkını sözleri:

Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri

Her daim hizmet için durmak yok hep ileri

Milletin aşkıyla hazır dönmek yok geri

İstanbul Muradına Ermeli

Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri

Her daim hizmet için durmak yok hep ileri

Milletin aşkıyla hazır dönmek yok geri

İstanbul Muradına Ermeli

El ele gönüller bağlı yürüdük meydanda

İstanbul'a güneş olup

Doğacak yakında

Her yerde izimiz kalır

Bu sokaklarında

Milletine hizmete hazır

Dişiyle kanıyla

Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri

Her daim hizmet için durmak yok hep ileri

Milletin aşkıyla hazır dönmek yok geri

İstanbul Muradına Ermeli

Yolun yolumuzdur inan

Bize bizden başkası yalan

Sapma sen doğrudan devam

İstanbul geldi işte derdine deva

İzimiz kaldı bizim bu sokaklarda

Beraber yürüdük biz yağan yağmurda

Davamız ayrı bizim doğruya inan

İstanbul Muradıyla doğrudan devam

Geliyor İstanbul'a çözmek için dertleri

Her daim hizmet için durmak yok hep ileri

Milletin aşkıyla hazır dönmek yok geri

İstanbul Muradına Ermeli