Pençe-Kilit şehidi dualarla uğurlandı

Türk Silahlı kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin Şehit Mehmet Cantepe üs bölgesine saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay (25) için dün memleketi Erzincan'daki Terzibaba Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı törenin ardından şepit er, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ay'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ailesine başsağlığı diledi.