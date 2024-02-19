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Giriş Tarihi: 19.2.2024

PKK’ya 16 ilde operasyon: 120 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’ya 16 ilde operasyon: 120 gözaltı
Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; 16 ilde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK üyesi 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü PKK ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, illegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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PKK’ya 16 ilde operasyon: 120 gözaltı
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