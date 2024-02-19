SON DAKİKA | Maden sahasında yeni heyelan riski! Bakan Yerlikaya duyurdu: Arama kurtarma faaliyetleri durduruldu

"CİDDİ HAREKETLİLİK VAR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise şunları kaydetti:

Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız.