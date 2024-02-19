SON DAKİKA | Maden sahasında yeni heyelan riski! Bakan Yerlikaya duyurdu: Arama kurtarma faaliyetleri durduruldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki heyelan bölgesinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
"HEYELAN RİSKİ YOĞUNLAŞTI"
Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
Arama faaliyetini durdurduk. Kayma riski var, önce güvenlik ilkesiyle hareket ediyoruz. Heyelan riski yoğunlaştı.
NE OLMUŞTU?
İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D'nin de olduğu 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.