Yerli ve milli radar hizmete hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli sivil gözetim radarının saha kabulünün başarı ile yapıldığını ve Gaziantep Havalimanı'nda hizmete hazır olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, Milli Gözetim Radarının (MGR) hizmete girmesi ile birlikte Türkiye'nin, hava trafik kontrol hizmetlerinde önemli bir aşama kaydedildiğini vurguladı. Uraloğlu, stratejik konumu ile hava araçlarını tespit ederek hizmet verecek olan MGR'nin Türk hava sahasında yer alan yoğun hava trafiğini emniyetli ve güvenli şekilde idame ettiren hava trafik kontrolörlerinin halihazırda kullanmış olduğu hava trafik yönetimi yazılımlarına hava trafiğini başarıyla aktarma görevini yerine getireceğini ifade etti.