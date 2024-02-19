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Giriş Tarihi: 19.2.2024 22:58

Yerlikaya ve Bayraktar'dan Erzincan'daki madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AA
Yerlikaya ve Bayraktar’dan Erzincan’daki madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte toprak kayması altında kalan işçilerimizin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Dualarımız işçi kardeşlerimizle birlikte." ifadelerini kullandı.

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Yerlikaya ve Bayraktar'dan Erzincan'daki madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti
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