Yerlikaya ve Bayraktar’dan Erzincan’daki madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte toprak kayması altında kalan işçilerimizin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Dualarımız işçi kardeşlerimizle birlikte." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte toprak kayması altında kalan işçilerimizin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 19, 2024
Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız.
Dualarımız işçi kardeşlerimizle birlikte. pic.twitter.com/y2tHQoQwRF