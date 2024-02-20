10 ayda 1 milyon 600 bin hastaya hizmet verildi

KocaeliŞehir Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "4 Nisan 2023'te hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi, 10 ayda 1 milyon 600 bin hastaya sağlık hizmeti verdi. Hastanemiz 582'i tek kişilik olmak üzere bin 220 yatak kapasitesine, 63 ameliyathane odasına sahip. 10 ayda yapılan cerrahi işlem sayısı yaklaşık 45 bin" açıklamasında bulundu.Hastane ile ilgili bilgi veren Başhekim Doç. Dr. Bahri Elmas, "Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladığı andan itibaren 10 aylık süre içerisinde 365 bini acil olmak üzere 1 milyon 600 bin hastaya sağlık hizmet sunumu gerçekleştirmiştir. Bin 200 yatak kapasitesine sahip Şehir Hastanesi, 395 bin metrekare kapalı alana kurulmuş olup, 63 ameliyathane odası bulunan hastanemizde bugüne kadar 45 bin 858 cerrahi işlem yapılmıştır. Günlük ortalama 200 cerrahi işlem yapılmaktadır" diye konuştu. İHA