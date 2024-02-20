Adıyaman’da Örenli Kalıcı Afet Konutlarında yaşam başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Şubat'ta kuralarını çektiği Adıyaman'daki 2 bin 798 konuta hak sahipleri taşınmaya başladı. Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde yapılan kalıcı deprem konutlarına ilk taşınan Sonuç Ailesi, ağır hasarlı evlerinden kurtarabildikleri eşyaları yeni evlerine yerleştirdi. İsmet ve Ayten Sonuç çifti yeni evlerinde ilk misafirlerini ağırladı. Adıyaman Valisi Osman Varol beraberinde Vali Yardımcıları Furkan Korkusuz ve Mehmet Ali Uzun, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İshak Cindioğlu ile beraber aileye misafir oldu. Aile, ilk çayını ikram ettiği ilk misafirleriyle samimi bir sohbet edildi.

İsmet Sonuç ilk misafirlerini ağırladıklarını belirterek, "Vali bey ilk misafirimiz oldu. Bir çayımızı içti Allah razı olsun. Mutluyuz, heyecanlıyız. Ev sahibi olduk. Bu kadar kısa sürede ev çıkmasını hiç beklemiyorduk" dedi.

Vali Osman Varol ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle ilk kuralarımızı çektik. Kuralarını çektiğimiz konutlarla ilgili de teslimat sürecini başlattık. Bu kapsamda da vatandaşlarımız yavaş yavaş önce gelip dairelerini görüyorlar, sonra işlemlerini tamamlıyorlar. Bununla ilgili planlı bir sürecimiz var. Biz de belirli bir plan dahilinde teslimatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Örenli Afet konutlarındaki yeni yuvalarına yerleşen Sonuç ailesini ziyaret ettik. Ailemizi yeni yuvalarında mutlu ve huzurlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Ailemize yeni ve sıcak yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz. Güle güle otursunlar. Yakın zamanda inşallah ikinci kuramız daha olacak. Orada da ciddi sayıda konutumuzun kurasını çekeceğiz, teslim edeceğiz. Bütün gayemiz biran evvel vatandaşlarımızı kalıcı konutlara kavuşturmak. Devletimizin güçlü desteği ile Adıyaman'da hak sahibi vatandaşlarımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz demeden gayretli çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.