Belediye Başkan Adayı Aydın kurum ziyaretlerini sürdürüyor

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın, seçim çalışmaları kapsamında kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

İlk olarak Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yüksel Aydın Bölge Müdürü Alparslan Eşlik'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonrasında işçilerle ile bir araya gelerek sohbet eden Aydın, işçilerin isteklerini, beklentilerini ve şikâyetlerini dinledi. Aydın, ayrıca projeler hakkında bilgi verdi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Aydın, Kurum Müdürü Harun Köksalan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışanlarla sohbet eden Aydın, çalışanların taleplerini dinledi.

Kurum ziyaretlerinin ardından huzurevini ziyaret eden Yüksel Aydın, huzurevi sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Yaşlılarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Aydın, onların hayır dualarını aldı.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan Yüksel Aydın, toplumun her kesimine yönelik çalışmaları işbirliği içerisinde yürüterek, toplumsal dayanışmayı ve sosyal adaleti sağlayacaklarını, açık, net, adil, şeffaf ve gayretli olacaklarını ifade etti.

'Çınarlarımızın hayır duasıyla Kastamonu'muzun güçlü yarınları için çalışacağız' diyen Aydın:

"Bilgi ve tecrübeleriyle yanımızda olan kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdürürken büyüklerimizin yanımızda olduğunu görmek, hayır dualarını almak bizlere güç veriyor. Kastamonu'muzda 7'den 70'e tüm hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte, yaşlılarımıza daha iyi bir yaşam sunmak ve onların hak ettikleri saygıyı göstermek için çalışacağız. Büyüklerimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizleri ilgiyle ve muhabbetle karşılayan tüm büyüklerimize teşekkür ediyor, ellerinden sevgiyle öpüyorum. Allah, büyüklerimize, annelerimize, babalarımıza, nenelerimize, dedelerimize, velhasıl koca çınarlarımıza sağlıklı ve hayırlı ömürler nasip eylesin" şeklinde konuştu.