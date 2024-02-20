Çin Halk Cumhuriyeti İstihbaratına bilgi sızdıran casuslara operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Çin Halk Cumhuriyeti İstihbarat'a bilgi ve belge sızdıran yabancı uyruklu şahıslar tespit etti.

BİLGİ VE BELGE AKTARIMI YAPTILAR

Şüphelilerin, Türkiye'de yaşayan önde gelen Türkistan kökenli şahıslar ve ülkemizde faaliyet gösteren Doğu Türkistan dernekleri/kuruluşları hakkında bilgi toplayarak Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurlarına aktarıldığı ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bilgi ve belge aktarımı yapan 7 şüphelinin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.