Cumhur İttifakı Ankara listesini İl Seçim Kurulu’na teslim etti

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Çıkmış olunan bu yolda Ankara'mızda, Ankara'nın evladı tecrübeli Belediye Başkanımız Turgut Beyi de inşallah 31 mart günü de tüm Cumhur İttifakı adaylarımızla Ankara'dan güçlü bir şekilde kazanıp liderlerimize güzel bir şekilde Ankarayı teslim teslim edip ve Ankara'mızda hızlanmaya başlayacağız. Ankara'mız için ve tüm Türkiye'de yerel seçimlerimiz hayırlara vesile olur inşallah" dedi.

Özcan, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ve tüm meclis üyelerine başarılar dileyerek, "Seçmenimizin, vatandaşımızın demokrasi yarışında kırmadan, incitmeden Türkiye'nin birliğini, beraberliğini ve güzel mozaiğini inşallah tesir ederek inşallah güzel bir şekilde demokrasilerini hep beraber yaşayacağımıza tamdır." diye konuştu.

"TURGUT ALTINOK ANKARA'NIN EVLADIDIR"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Ankara'nın evladı olduğunu söyleyen Özcan, 31 Mart'ta da tüm Cumhur İttifakı adaylarıyla Ankara'nın hızlanmaya başlayacağını söyledi.

Ankara'ya yakışan hizmetlerle, eserlere ve güzel projelere imza atarak tüm Ankaralılarla güzel refah, huzurlu bir şehirde yaşamak istediklerini dile getiren Özcan, tüm adaylara hayırlı uğurlu olsun diledi. Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakımızla beraber Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli temsilcileri ve AK Partimizin temsilcileriyle beraber tüm başvurularımızı yapmış oluyoruz." dedi.