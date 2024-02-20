Cumhur İttifakından Bodrum’da güçlü kadro

31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Tosun'un açıklanmasından sonra Belediye Meclis Üyesi adayları şekillenmeye başladı. Liste, bugün İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Hazırlanan son listeye göre ilk sırada iş insanı Mustafa Paşalı, ikinci sırada İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Nevzat Kanber yer aldı. Kontenjan adaylarında ilk sıra TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan'ın, ikinci sırayı turizmci Zeynel Kılıç'ın, üçüncü sırayı işletmeci Fatih Murat Yıldız'ın oldu.

Cumhur İttifakı'nın aday listesi şu şekilde, Mustafa Paşalı, Nevzat Kanber, Mustafa Uslu, Ayşen Kılıç Bozan, Cahit Eles, Halime Kaya Öztok, Seha Ergene, Özcan Altay, Çiğdem Songül Aktaş, Devran Aygün, Yener Çelik, Abdullah Eren, Ekrem Baylak, Osman Dumanlı, Ayşegül Özsavran, Tolga Kara, Enver Kantarmış, Hasan Köse, Özkan Temel, Murat Gözüm.