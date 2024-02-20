Cumhur İttifakı’nın adayı Dağ: İZBAN’ı Ödemiş’e ve Tire’ye getireceğiz

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına devam ediyor. Güne Tire'de başlayan Dağ, esnaf ziyareti sonrası Cumhur İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

BİZİMLE GELECEK İNŞALLAH

Programa Demirkan'ın yanı sıra AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu ve MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru da katıldı. Açılış sonrası burada bir konuşma gerçekleştiren Hamza Dağ, İZBAN müjdesini hemşehrileriyle paylaştı. Dağ, "Göreceksiniz biz İZBAN'ı Tire'ye de Ödemiş'e de getireceğiz. Bizimle gelecek inşallah. Tren setlerimizi artırmamız lazım, biz göreve geldikten sonra bunu artıracağız. 30 tane tren seti alacağız. İZBAN'ın Tire'ye gelmesi, Ödemiş'e gelmesi benim için büyük bir mutluluk olacak. Bunu da çok uzun sürmeden, tren setlerini artırmak suretiyle İZBAN'ı getirme imkanımı olacak, hayırlı olsun." dedi. Hamza Dağ, 9 yıl önce Ege Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun anısına lokma da dağıttı.