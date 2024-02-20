DEM Parti adaylık başvurusunda gecikti mi? İstanbul adaylığında kirli oyun! CHP yandaşı medya iddiayı attı: Trolleri yaydı...

Terör örgütünün siyasi kanadı HDP/DEM parti ile 31 Mart Yerel Seçimleri için Kandil'in talimatı üzerine kirli ortaklığa girişen CHP yönetiminin, İstanbul'daki planı farklı bir boyuta taşındı.
DEM Parti'nin İstanbul İl Seçim Kurulu'na aday listelerini geç verdiği iddiası CHP yandaşı medya tarafından servis edildi. Ekrem İmamoğlu'na yakın troller ise aynı anda harekete geçerek kirli pazarlığı ima eden paylaşımlar yaptılar.
DEM PARTİ'DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR!
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan iddialar üzerine yaptığı ilk açıklamada, 'başvurumuzu yaptık, sorun yok' dedi. Sezai Temelli ise "Aday listesinde bir kaza oldu. İl Seçim Kurulu ile müzakereler sürüyor." ifadelerini kullandı.
İL SEÇİM KURULU'NU HEDEF ALDILAR!
DEM Parti Genel Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da İl Seçim Kurulu'nu adeta hedef alarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." dedi.
KİRLİ PAZARLIĞI İMA EDEN PAYLAŞIMLAR!
Ekrem İmamoğlu'na yakın troller ise sosyal medyada kirli pazarlığı ima eden paylaşımlarda bulundu. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Şöhret Can Kolsuz aday belirsizliği esnasında "Birazdan İmamoğlu büyüklüğüyle ilgili bir gelişme yaşanabilir..." paylaşımını yaptı ve ardından sildi.
Kolsuz daha sonra, "DEM'in aday listelerini yetiştiremediği iddiasını paylaşan herkes havuz medyasından. Bu sebeple bu iddiaya inanmamak mantıklı olan." dedi.
PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAK MESAJI
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.