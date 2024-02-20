DEM Parti adaylık başvurusunda gecikti mi? İstanbul adaylığında kirli oyun! CHP yandaşı medya iddiayı attı: Trolleri yaydı...

İL SEÇİM KURULU'NU HEDEF ALDILAR!

DEM Parti Genel Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da İl Seçim Kurulu'nu adeta hedef alarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." dedi.

KİRLİ PAZARLIĞI İMA EDEN PAYLAŞIMLAR!

Ekrem İmamoğlu'na yakın troller ise sosyal medyada kirli pazarlığı ima eden paylaşımlarda bulundu. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Şöhret Can Kolsuz aday belirsizliği esnasında "Birazdan İmamoğlu büyüklüğüyle ilgili bir gelişme yaşanabilir..." paylaşımını yaptı ve ardından sildi.

Kolsuz daha sonra, "DEM'in aday listelerini yetiştiremediği iddiasını paylaşan herkes havuz medyasından. Bu sebeple bu iddiaya inanmamak mantıklı olan." dedi.