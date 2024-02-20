DEM Parti İstanbul adaylığında belirsizlik

31 Mart Seçimleri için siyasi partilerin aday listelerini teslim etmesi için belirlenen süre bugün saat 17.00 itibariyle sona erdi. DEM Parti'nin İstanbul adaylarının listesini geç verdiği, İl Seçim Kurulu'nun listeyi kabul etmediği iddia edildi.

"KABUL EDİLDİ BİR PROBLEM YOK"

Konuyla ilgili DEM Parti avukatları İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'ndan ayrılırken Gazetecilerin, "Başvurunuz kabul edildi mi?" sorusu üzerine avukatlar, "Kabul edildi bir problem yok. Başvuru süresinde hiçbir problem yok" diyerek iddiaları yalanladı. Avukatlar, herhangi bir belge ve tutanak göstermeden adliyeden ayrıldı.