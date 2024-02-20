Heyelan riski arttı aramalar durduruldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetleriyle ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Bayraktar, toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetlerine ara verdiklerini söyledi. Bakan Bayraktar, "Sahadan da o yoğun çalışmaları görüntülediniz ama biz son 3-4 gündür söylediğimiz şekilde sahada çalışma şartları hakikaten çok zorlu. Zira çok ciddi heyelan riskiyle karşı karşıyayız. Fakat özellikle dün geceden itibaren geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Bu risklerden dolayı şu anda arama faaliyetleri durdurmuş durumdayız" dedi.