Hamza Dağ: İyi projelerin devamını sağlayacağız

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına bugün Tire'de başladı. Dağ, burada muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Hamza Dağ'a bu program da, Cumhur İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan, AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu ve MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru eşlik etti.

"İYİ PROJELERİN DEVAMINI SAĞLAYACAĞIZ"

Hamza Dağ burada yaptığı konuşmada, geçmiş belediyelerin yaptığı iyi projeleri devam ettireceklerini belirtti. Dağ, "Bu dönemde özellikle akamete uğradığı için söylüyorum, biz kesinlikle iyi olan her şeyin devamını sağlayacağız. Mevcut büyükşehir belediyesi veya önceki belediye başkanlarının, iyi yaptıkları, güzel yaptıkları her işin devamını sürdüreceğiz. Bunlardan birisi de 'Süt Kuzusu Projesi'dir. İki türlü bu proje faydalı bir projedir. Biz kimseden ayrım, gayrım yapmayacağız. Bu konuda da çalışmak isteyen, üretmek isteyen herkesi destekleyeceğiz. Bu projenin de akamete uğradığının farkındayım ama biz bu projeyi sahiplenip, İzmir Büyükşehir olarak yeniden canlandıracağız." ifadelerini kullandı.

DAĞ'DAN, TİRELİ HEMŞEHRİLERİNE MÜJDELER

Hamza Dağ, 1 Nisan sabahı İzmir'in yönetiminde halkın olacağını belirterek, projelerine değindi. Dağ, Tirelilerin en büyük talebi olan Belevi Yolu'nun ilk etabının yüzde 90 tamamlandığını belirterek, kalan kısım ve diğer iki etabı ilerleyen süreçte hızla tamamlayacaklarını söyledi. Tire'ye otogar yapacaklarını da açıklayan Dağ, Yaşlı Bakım Evi, Çocuk Hastanesi ve Diş Hastanesi müjdelerini de Tireli hemşehrileriyle paylaştı.

DAĞ, EN BÜYÜK PAZAR YERİNİ GEZDİ

Hamza Dağ ve beraberindekiler daha sonra Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olan Tire Salı Pazarı alanını ziyaret etti. Burada esnafla sohbet eden Dağ, onların taleplerini dinleyip, yapılması gerekenleri not aldı.