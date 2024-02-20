MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Geçen hafta Antalya'da yaşanan su baskınlarından zarar gören vatandaşlarımızın elinden tutulacağına inanıyorum geçmiş olsun diyor hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Heyelan bölgesinde riskli alanların varlığı, ister istemez arama kurtarma ekiplerini zora sokmaktadır.

Üzgün olsak bile ümitsiz değiliz. Ümitlerimizi diri tutarak bölgeden gelecek müjdeli haberlere kulağımızı çevirmiş durumdayız.

MHP olarak 13 Şubat tarihinden beri maden sahasında vuku bulan gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. 14 Şubat Çarşamba günü TBMM'nin devreye girmesini destekledik. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesi kapsamında Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulmasını isabetli olarak görüyor ve yanında duruyoruz. Hiçbir sisli noktanın bırakılmaması arzumuzdur.