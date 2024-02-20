Muhammet Kökten: Artık sanayiyi her yağmurda su basmayacak

Fethiye Sanayisi'nin taşınması ve yeni proje hakkında sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunan Başkan Adayı Kökten, merak edilen konulara açıklık getirdi. Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten yaptığı açıklamada, "Bizim hazırladığımız bir sanayi projesi var. Fakat burada istimlak yapacağımız şeklinde bir algı var. Böyle bir düşüncemiz asla olmadı, söz konusu bile değil. Fethiye Yeni Sanayi Sitesi adı altında Çırpı Mevkii'ndeki alanın tahsisini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu sayede büyük esnafları o bölgeye taşıdığımızda, mevcut sanayi sitesindeki yükü hafiflettiğimiz zaman, çözümün arkasından geleceğini düşünüyoruz. Kesinlikle kamulaştırma ve insanları mağdur etme gibi bir durum olmayacaktır. Sanayi sitesi sağanak yağışlarda su altında kalıyor. Bunun çözümü çok basit. Yan taraftaki kanala bir mazgal ile bağlantı yapmak. Burada büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyesini bir kenara bırakın. Birkaç günü alan bir çalışma" diye konuştu.

OTOGAR İÇİN ZATEN BİR PROJE VAR

Şehir mekezinde kalan otogar'ın taşınması ile ilgili konuşan Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, "Otogarın çevre yoluna alınması ile ilgili bir proje zaten mevcut. Sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri bunu kabul ederse, biz zaten hemfikiriz. Alınması da gerekli. Mevcut yat çekek yerinde işletmeciler zor şartlar altında hizmet veriyor. Fethiye olarak yat imalatında belirli bir seviyeye geldik. Bizim bu insanların önünü açmamız gerekirken maalesef önünü tıkar pozisyondayız. DTO Fethiye Şube Başkanımız ile görüşüyorum. Eğer STK'lar bu yerde bizimle aynı fikirde olursa, bakanlığımız ile birlikte buranın taşınması için elimizden geleni yaparız" dedi.