SON DAKİKA | Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye vazgeçilmez aktör! Dikkat çeken Gazze vurgusu...

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı. Resmi karşılama töreninin ardından Başkan Erdoğan ve Başbakan Rama, ikili görüşmeye geçti.
Erdoğan ve Rama, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
SON DAKİKA | Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları şöyle:
Arnavutluk ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkardık. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik.
TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'un kalkınmasına desteklerimiz sürecek. 3 ay gibi rekor bir sürede Arnavutluk'ta hastanemizi inşa ettik, ilişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen şer şebekesine fırsat vermeyeceğiz.
"iŞ BİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRECEĞİZ"
Türkiye ve Arnavutluk Balkanların barış ve istikrarına katkı sağlayan iki NATO müttefikidir. Savunma sanayi ve askeri alanda iş birliğimizi derinleştirmek arzusundayız.
Arnavutluk, BM Genel Kurulu oylamasındaki tutumuyla doğru tarafta yer almıştır. Arnavutluk'un bu dönemde mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemlidir.