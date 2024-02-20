SON DAKİKA | Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye vazgeçilmez aktör! Dikkat çeken Gazze vurgusu...

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı. Resmi karşılama töreninin ardından Başkan Erdoğan ve Başbakan Rama, ikili görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Rama, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları şöyle:

Arnavutluk ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkardık. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik.

TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'un kalkınmasına desteklerimiz sürecek. 3 ay gibi rekor bir sürede Arnavutluk'ta hastanemizi inşa ettik, ilişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen şer şebekesine fırsat vermeyeceğiz.