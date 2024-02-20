Uluçay’dan dar gelirli ailelere uygun fiyatla ev sahibi olma imkânı

Afyonkarahisar'da kentsel yenileme projeleri kapsamında vatandaşların uygun satış fiyatlarıyla ev sahibi olabileceği ve uygun fiyatlarla konut kiralama imkânı bulacağını ifade eden AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, "Sosyal konut satış imkânı projesi kapsamında TOKİ ve belediyemiz iş birliği ile evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımızın sadece maliyetini karşılayarak uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını sağlayacağız. Sosyal konut kira imkânı projesi kapsamında ise evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız için belediyemize ait konutlar inşa ederek, dar gelirli ailelerimize uygun fiyatlı kiralama imkânı sunacağız" dedi.

GÜVENLİ BİR ŞEHİR İNŞAA EDİLECEK

Kentsel yenileme kapsamında Afyonkarahisar'ımızı daha güvenli hale getireceğiz diyen Uluçay, "Öncelikle kentsel yenileme bölgesinde, kentsel dönüşüm ofisimizi ivedilikle açacağız. Burada kıymetli hemşehrilerimiz kentsel dönüşümün neden yapılacağı, hangi şartla yapıldığı gibi sorularına ya da merak ettikleri her hususta gerekli cevabı alabilecekler. Kentsel yenileme projesi ile şehrimizin dokusunu güçlendirerek dirençli bir şehir oluşturacağız. Riskli yapıları dönüştürerek gelecekteki potansiyel afetlere karşı şehrimizi güvenli hale getireceğiz. Mutlu şehrimizi birlikte inşaa ederken hemşehrilerimizin güvenliğini de ön planda tutacağız. Afyonkarahisar'ımızı örnek gösterilecek bir güvenli şehir yağacağız" diye konuştu.