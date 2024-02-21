Başkan Adayı Gökçekaya: Canla başla çalışmaya devam edeceğiz

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, meclis üyesi listelerini seçim kuruluna teslim ettiklerini ifade ederek, "Ben bu ekipten çok memnunum. Bundan sonraki sürecimiz biraz daha hızlanacak ve yoğun olacak." dedi.

"EKİBİMDEN MEMNUNUN"

Cumhur İttifakı meclis üyesi listelerinin teslim edilmesinin ardından İlçe Başkanlığı'nda bir araya gelen AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya, AK Parti ilçe Başkanı Oktay Özdemir ve meclis üyesi adayları bir değerlendirme yaptı. Burada konuşan Başkan Adayı Murat Gökçekaya, "Meclis üyesi listemizi ilçe seçim kuruluna teslim ettik. Artık sandığın ağzı bağlandı, bize çalışmak düştü. Şu andan itibaren 40 günümüz var. Ben, bu ekibi her zaman çok değerli ve özel gördüm. Bütün arkadaşlar göreve adanmış; elini taşın altına koyan, gecesini gündüzüne katan insanlar. Bütün ekipten çok memnunum. Bundan sonraki sürecimiz biraz daha hızlanacak ve yoğun olacak. İsteğim iş hayatınızdan, aile hayatınızdan biraz ödün vererek bir sistem içerisinde çalışmak." dedi.

"KAPI KAPI GEZELİM"

"Sahadan çok güzel geri dönüşler alıyoruz." diyen Gökçekaya, şunları söyledi: "Bu dönem birtakım gelişmeler oluyor. Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Zor bir seçim olacak. Başa baş geçecek. Başkanlarım ve ben 'Kazandık' diyoruz ama çalışmayı elden bırakmadan; canla, başla koşturmamız gerekiyor. Kapı kapı gezip insanlara kendimizi anlatmamız gerekiyor. Bu seçim hem kadromuz hem gençlik kollarımız hem kadın kollarımız elini taşın altına koydu. Elinden geleni yapmaya çalışıyorlar."